РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. Во вторник на дороги Подольска вывели около 30 единиц техники и свыше 30 человек для уборки снега, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Обширный циклон сформировал 2 декабря первый зимний снежный покров в Московском регионе, высота его пока составляет около 3 сантиметров.

«Подрядные организации ранним утром приступили к работам по очистке территории городского округа Подольск от выпавшего снега, а также к просыпке дорог и тротуаров пескосоляной смесью. На муниципальных дорогах работают 31 дорожный рабочий и 27 единиц техники, на 11:00 обработано смесью 370 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Все дорожные службы, отвечающие за содержание улично-дорожной сети округа, переведены на круглосуточный режим работы», – говорится в сообщении.

К уборке дворов, внутридворовых проездов, детских площадок привлекли 536 человек и 81 единицу техники.