РИАМО - 3 дек. Межрегиональную рабочую группу по решению проблем сниффинга - одного из видов токсикомании - могут создать в России, с таким предложением Московская городская дума готова обратиться к Общественной палате РФ, сообщил журналистам председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Сниффинг – вдыхание бытовых газов, используемых в баллончиках для зажигалок. Пик распространения этого вида токсикомании приходится на детей 10-15 лет.

«Мы готовы обратиться к Общественной палате Российской Федерации и просить ее создать межрегиональную рабочую группу, чтобы мы могли коллег из других субъектов пригласить, чтобы мы вместе нашли решение этой проблемы», - сказал Щитов.

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Подмосковью Роберт Адамян также добавил, что такие вещества, как снюс (никотинсодержащий продукт табачного и нетабачного происхождения), необходимо запретить на территории страны на законодательном уровне.