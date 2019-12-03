РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. Инспекторы ГИБДД выявили два нарушения ПДД в ходе рейда в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы 14 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Накануне 14 батальон ДПС и ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» провели совместное информационно-пропагандистское мероприятие «Внимание-пешеход». Оно прошло на оживленных пешеходных переходах в Люберцах.

«В ходе мероприятия инспекторы проводили профилактические беседы с пешеходами, в том числе с детьми, и водителями по соблюдению правил перехода и проезда проезжей части. В ходе проведения мероприятия проверено 146 водителей транспортных средств, пресечено два административных правонарушения за непредоставление преимущества пешеходам и за нарушение ПДД», - говорится в сообщении.

Особое внимание инспекторы уделили важности ношения световозвращающих элементов на одежде в темное время суток.

«За 11 месяцев 2019 года на территории обслуживания 14 батальона ДПС 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области зафиксирован рост наездов на пешеходов на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За истекший период произошло 45 дорожно-транспортных происшествий данного вида, что на 22 больше, чем в 2018 году, в которых 5 человек погибли и 43 получили ранения различной степени тяжести, из них ранено 5 несовершеннолетних», - отмечается в материале.

В сообщении подчеркивается, что наибольший рост количества дорожно-транспортных происшествий зафиксировали в Люберцах, основными причинами являются нарушения пешеходами правил перехода проезжей части и правил проезда пешеходных переходов.