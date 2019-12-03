РИАМО - 3 дек. За десять месяцев текущего года в Подмосковье зарегистрировали более 7 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них более 4,6 тысячи правонарушений касаются сбыта наркосодержащих средств, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области Роберт Адамян.

«В результате проведенных мероприятий по итогам десяти месяцев 2019 года в Московской области зарегистрированы более 7 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом 4,6 тысячи преступлений связаны со сбытом. Из всех наркосбытов в 1396 случаях возбуждено уголовное дело в отношении установленного наркосбытчика», - сказал Адамян.

Он отметил, что по ряду показателей управления наблюдается положительная динамика. Так, по сравнению с 2018 годом на 12,3% увеличилось количество выявленных наркопреступлений, на 27,3% увеличилось количество выявленных сбытов наркотических средств и психотропных веществ, на 13,5% больше выявлено преступлений по тяжким и особо тяжким составам.

Кроме того, на 48,6% увеличилось количество выявленных преступлений, связанных с контрабандой; на 28,6% больше выявлено фактов незаконного производства наркотиков. Также увеличилось вдвое количество выявленных преступлений, связанных с организацией преступных сообществ. Выявлено одно преступление, связанное с легализацией наркотиков.

Количество раскрытых сбытов наркотиков увеличилось на 1,2%. Фактов производства незаконных веществ раскрыли в шесть раз больше, чем в прошлом году.

По словам Адамяна, роста показателей удалось добиться за счет повышения эффективности оперативной работы. Сотрудники управления в 2019 году провели ряд оперативно-профилактических операций и мероприятий, в числе которых акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Здоровье – твое богатство», операции «Дети России», «МАК-2019», «Дилер», «Наркопритон».