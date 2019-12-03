РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. Более 430 нарушений чистоты и порядка устранили в Подольске с сентября по декабрь текущего года по требованию Госадмтехнадзора Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«На территории Подольска за осенний период 2019 года по предписаниям инспекторов территориального отдела №35 Госадмтехнадзора Московской области было ликвидировано 437 нарушений чистоты, порядка и благоустройства. Так, были устранены 77 нарушений, связанных с несвоевременной и некачественной уборкой мест общественного пользования. Помимо этого, привели в надлежащее состояние 32 детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок, 36 фасадов, демонтировали более 80 вывесок, убрали 75 автодорог и устранили более 60 нарушений в порядке накопления ТКО на контейнерных площадках округа», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Большое количество нарушений было устранено в ходе проверок в рамках подготовки к открытию МЦД, в частности на станциях «Подольск» и «Силикатная» было демонтировано около 70 средств размещения информации и приведено в надлежащее состояние более 20 фасадов торговых точек и сооружений дорожной инфраструктуры. Также за данный период территориальным отделом №35 Госадмтехнадзора были решены вопросы по 152 обращениям граждан.