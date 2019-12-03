РИАМО - 3 дек. В районе Солнцево на западе Москвы введен карантин по бешенству животных, распоряжение об этом подписано 2 декабря, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Солнцеве на западе Москвы ввели карантин по бешенству. В районе был зарегистрирован случай заболевания бешенством дикого животного», - отмечается в материале.

Действовать режим карантина будет до 30 января. На этот период в районе будет запрещены выставки собак и кошек, а также торговля домашними питомцами. Кроме того, вводится запрет на вывоз животных за пределы района.

Бешенство является крайне опасным и даже смертельным заболеванием. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.

Чтобы защитить животных от бешенства, следует сделать прививки. Их делают бесплатно в городских пунктах вакцинации. Также можно вызвать ветеринарного врача на дом. Запись на процедуру доступна на портале mos.ru.

Получить неотложную ветеринарную помощь и консультацию по вопросам профилактики бешенства можно круглосуточно по телефону: +7 (495) 612-04-25.