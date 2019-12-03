РИАМО - 3 дек. В этом году для жителей Московской области подготовили 129 лыжных трасс и 930 катков, а также будут открыты девять катков с искусственным льдом, сообщила во вторник вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

«В декабре в области будет 930 катков. Скажу честно, ждем холодов и тогда они все появятся, но девять катков залиты искусственным льдом», - сказала Виртуозова в ходе заседания регионального правительства.

Она отметила, что в ближайшее время катки с искусственным льдом откроются в парке «Раздолье» в Одинцове и в парке «Пехорка» в Балашихе, а в Красногорске каток уже заработал.

«В этом году 129 трасс (лыжных – ред.) у нас подготовлены. Безусловно, ставшие всеми любимые и соседями нашими – это спортивный парк отдыха «Лазутинка», лыжно-биатлонный комплекс «Пересвет». И у нас появляются новые трассы, которые с освещением, - это в Раменском городском округе лыжная трасса имени Завьялова, также лыжные трассы в Котельниках, в Королеве и Красногорске», - добавила Виртуозова.

По ее словам, в Московской области готовы горнолыжные курорты.

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