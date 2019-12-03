РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. В подмосковных Люберцах 11 декабря состоится бизнес-сессия по стратегии ведения бизнеса для предпринимателей, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Обучение будет бесплатным, оно пройдет в рамках реализации национального проекта по предпринимательству при поддержке регионального правительства, Минэкономразвития, департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы и Центра оказания услуг «Мой бизнес».

«Бизнес-сессия для предпринимателей по стратегии ведения бизнеса и финансовой грамотности стартует в Люберцах 11 декабря. Она пройдет в течение двух дней с 10:00 до 18:00», – говорится в сообщении.

Интенсивный курс для предпринимателей проведут по адресу: улица Кирова, дом №28.

На интенсивном обучающем курсе в союзе промышленников и предпринимателей Люберец спикеры расскажут об основных инструментах грамотного ведения бизнеса с разбором кейсов и выполнением конкретных заданий. Предприниматели получат много полезной информации, обратную связь, новые контакты.

Вопросы можно задать куратору программы Елене Соколовой по телефону: 8(999)219-75-65.