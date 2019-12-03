РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 дек. В подмосковном Королеве иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в автобус, сообщил «РИАМО в Королеве» временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев Константин Ермилов.

Авария произошла во вторник утром на улице Пионерской.

«Водитель иномарки Toyota Camry выехал на встречную полосу и врезался в автобус. В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сказал Ермилов.

Он добавил, что в результате ДТП никто не пострадал, ни водители, ни пассажиры автобуса.