РИАМО - 3 дек. Около 20 миллионов человек могут посетить Московскую область нынешней зимой благодаря второму сезону туристического проекта регионального правительства «Зима в Подмосковье», сообщила во вторник вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«Мы получили первое исследование Market Gid (по программе «Зима в Подмосковье» - ред.). В прошлом году зимой Подмосковье посетили 16 миллионов (человек – ред.). В этом году и по прогнозу агентства, и мы, конечно, ждем большего количества людей - 20 миллионов людей, которые посетят область», - сказала Виртуозова в ходе заседания в доме правительства Московской области.

Она отметила, что по поручению губернатора Андрея Воробьева программу «Зима в Подмосковье» запустили во второй раз. Цель программы – повысить привлекательность Московской области среди жителей и гостей региона. Программу открыла выставка «Шагал: между небом и землей» в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим».

«Из чего состоит наша программа? В первую очередь из направлений ключевых городов. В том году таких городов было 11. <…> В этом году мы добавили еще четыре направления – это Руза, Королев, Подольск и Егорьевск», - подчеркнула Виртуозова.

Туристическая программа «Зима в Подмосковье» призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями в Московской области. Проект также подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Подмосковья.

Новый сезон «Зимы в Подмосковье» официально стартует 7 декабря с праздника в Дмитрове, мероприятия в рамках проекта будут проходить по всему региону до 29 февраля.

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