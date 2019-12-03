РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. Представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в Подольске Екатерина Попова рассказала школьникам гимназии №7 о своей профессии и детских мечтах в рамках проекта «Деловой завтрак. 100 вопросов успешному человеку», сообщается на сайте администрации округа.

«Представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в городском округе Подольск Екатерина Попова 2 декабря приняла участие в проекте «Деловой завтрак. 100 вопросов успешному человеку». В рамках мероприятия Попова встретилась со школьниками правовых классов гимназии №7. Дети получили ответы на самые разные и необычные вопросы — детские мечты, первые шаги и этапы становления в профессии, увлечения», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия Попова рассказала о социальном проекте «Школа молодого юриста». В своем выступлении она отметила, что успешным человеком не рождается, а становится. И добавила, что для этого необходимо любить свое дело, много трудиться, проявлять упорство, самосовершенствоваться и соблюдать свои обязанности и законы.