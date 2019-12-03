РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 дек. В 2020 году в ООО ПЗ «Барыбино» в подмосковном Домодедове планируется ввести в эксплуатацию зерновую сушилку на газовом оборудовании, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В настоящее время газовая сушилка находится в стадии сборки. В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию данного оборудования», – говорится в сообщении.

Производительность газовой сушилки планируется до 50 тонн в час, благодаря чему уменьшатся время и расходы при сушке зерна. Сумма затрат на строительство составляет 65 миллионов рублей.