РИАМО - 3 дек. В Московской области подготовят порядка 200 купелей к празднику Крещения, который пройдет в январе 2020 года, сообщила во вторник вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

«Уже известны места (для крещенских купаний – ред.). Будет полностью оборудовано около 200 купелей. Здесь спасибо большое нашим службам безопасности – это МЧС и так далее, которые сделают все, чтобы наше купание было безопасным», - сказала Виртуозова в ходе заседания регионального правительства.

В Подмосковье составили перечень лучших мест для купелей на Крещение Господне в 2020 году. При составлении топа принимались во внимание такие показатели, как степень удобства, наличие дополнительного освещения, наличие раздевалок и мест для обогрева.

На первом месте рейтинга - купель у святого источника «Белый колодец» в Зарайске, в прошлом году ее посетили 2 тысячи человек. Вторым стал Ногинский пруд в Серпухове (микрорайон имени Ногина), в 2018 году его посетили более 200 человек. Иордань на Истре (Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь) расположилась на третьем месте, в минувшем году ее посетили 10 тысяч человек.

В 2018 году в крещенских купаниях в Подмосковье приняли участие порядка 200 тысяч человек.

Крещение – это конец святок, которые начинаются в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, вся вода в этот день становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в Крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером 18 января после освящения воды.