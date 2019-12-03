РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 дек. День донора пройдет в подмосковном Королеве 4 декабря, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Кровь можно сдавать каждую среду в отделении переливания крови королевской городской больницы по адресу: Королев, улица Октябрьская, дом 30 (левое крыло здания родильного дома).

«День донора крови в отделении переливания крови городской больницы состоится 4 декабря с 8:00 до 11:00», – сказал собеседник агентства.

Обязательна предварительная запись по телефону: 8(495)511-84-53.