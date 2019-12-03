РИАМО - 3 дек. Туристический маршрут Серпухов – Поленово – Тула, запущенный совместно Московской и Тульской областями, оказался востребованным среди отдыхающих, сообщила во вторник вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

«Я хочу отметить, что мы летом запустили наш маршрут вместе с соседями из Тульской области – Серпухов – Поленово – Тула. Маршрут стал востребованным и зимой мы также продолжим работать с ними. И мы запустили новый маршрут – Коломна – Зарайск – Егорьевск», - сказала Виртуозова в ходе заседания в доме правительства Московской области.

Она отметила, что оба маршрута продаются пакетами у туроператоров.

В конце ноября Виртуозова посетила городской округ Зарайск, где приняла участие в мероприятиях, посвященных запуску программы «Зима в Подмосковье». Вице-губернатор отмечала, что подмосковные власти уделяют большое внимание формированию туристических маршрутов.

Межрегиональный туристический маршрут Серпухов - Поленово – Тула представляет собой готовую программу с пребыванием в обоих регионах. Туристы могут познакомиться с культурным и историческим наследием Московской и Тульской областей.

Например, в Серпухове можно посетить историко-художественный музей с коллекцией картин Ивана Шишкина, Виктора Васнецова и Василия Сурикова. Усадьба Поленово в Тульской области знаменита музеем-заповедником художника Василия Поленова. Кроме того, туристы могут посетить Тульский областной художественный музей.

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