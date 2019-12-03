РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 дек. Праздничный концерт для людей с ограниченными возможностями провели в ДК «Яуза» в городском округе Мытищи, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Сегодня (2 декабря - ред.) отмечаем День людей с ограниченными возможностями здоровья, людей мужественных и сильных духом, ценящих каждый день своей прожитой жизни. Эта дата призывает общество относиться к людям, имеющим какие-то недуги, внимательно и неравнодушно. <...> В этот день всем нам и тем, кто относится к нам с пониманием, теплотой и душевностью, хочу пожелать благополучия, здоровья, удачи, успехов. Пусть у нас будет в жизни много хороших событий», – сказал председатель мытищинской общественной организации Всероссийского общества инвалидов Олег Старостин.

В начале декабря традиционно отмечается Декада инвалидов, она приурочена к Международному Дню инвалидов. По решению ООН с 1992 года отмечается 3 декабря. Цель – продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни и привлечение внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями.

В Мытищах проживает более 12,5 тысяч инвалидов, из них более 500 – дети. Уже 30 лет на территории городского округа работает мытищинская общественная организация Всероссийского общества инвалидов, в которой состоит более 1500 человек.

Именно для них в рамках Декады инвалидов во Дворце культуры «Яуза» прошел традиционный праздничный концерт. Людей с ограниченными возможностями поздравили руководители мытищинских управлений по социальной политике и социальной защиты населения Наталья Тер-Григорьян и Ирина Скворцова.

«Самое важное – это активное развитие доступной среды, которое мы осуществляем на территории городского округа Мытищи более 10 лет. Я всех поздравляю с началом декады и Международным Днем инвалидов. Я думаю, что те программы, которые осуществляются в нашем округе, дадут весомый и значимый результат, улучшат и упростят жизнь людей с ограниченными возможностями. Огромного всем здоровья!» – сказал председатель окружного совета депутатов Андрей Гореликов.

Мероприятие продолжилось концертом фольклорного коллектива «Совечера», по окончании которого все присутствующие получили в подарок продуктовые наборы.