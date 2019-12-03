Главный редактор Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) Максим Шарапов вручил награду в номинации «Лучший театрализованный проект».



«Я хорошо знаю, как непросто запускать новые проекты, - это всегда сложно, часто непредсказуемо, а иногда и рискованно. Но <…> вдвойне здорово, когда (проект – ред.) не только удается, но еще получает общественное признание. Итак, «Лучший театрализованный проект» - «Бурлеск», Московский цирк на Цветном бульваре», - объявил Шарапов.