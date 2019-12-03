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, Александр Манзюк
XII церемония вручения премии «Звезда Театрала» состоялась в Государственном академическом театре имени Вахтангова в Москве.
Ведущими церемонии вручения премии «Звезда Театрала» выступили актриса Анна Чиповская и актер Андрей Заводюк. Награждение прошло по 18 основным номинациям, две из которых были учреждены в этом году - «Лучший региональный театр» и «Лучшая постановка иностранного режиссера в России».
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РИАМО
, Александр Манзюк
Президент премии «Звезда Театрала», главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков совместно с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым объявили победителя в номинации «Лучший русский театр за рубежом». Лауреатом стал русский театр в Эстонии Vene Teater.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Статуэтку премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший социальный проект в театре» получил Московский губернский театр, где показывают спектакли с тифлокомментированием для незрячих. Награду приняла актриса театра Елена Хабарова.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Лучшим директором, по версии зрителей, стал Андрей Воробьев - «Мастерская Петра Фоменко».
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РИАМО
, Александр Манзюк
В категории «Лучший музыкальный спектакль» победила постановка «Джейн Эйр», спектакль был поставлен режиссером Николаем Андросовым в Оренбургском театре музыкальной комедии.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Приз за «Лучшую мужскую роль» достался художественному руководителю и актеру театра Олега Табакова Владимиру Машкову за роль Абрама Шварца в спектакле «Матросская тишина».
Приз за «Лучшую роль театрального актера в кино» получил Олег Меньшиков за роль Якова Гуро в кинокартине «Гоголь. Страшная месть».
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РИАМО
, Александр Манзюк
Главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин объявил лауреата в номинации «Лучшая роль театральной актрисы в кино». Титул достался Светлане Немоляевой за роль Томы в фильме «Ван Гоги».
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РИАМО
, Александр Манзюк
РАМТ со спектаклем «Черная курица», режиссером которого стала Екатерина Половцева, победил в номинации «Лучший спектакль для детей и юношества». Кроме того, «Лучшим региональным театром», по мнению зрителей, стал пермский театр «У моста».
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РИАМО
, Александр Манзюк
Главный редактор Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) Максим Шарапов вручил награду в номинации «Лучший театрализованный проект».
«Я хорошо знаю, как непросто запускать новые проекты, - это всегда сложно, часто непредсказуемо, а иногда и рискованно. Но <…> вдвойне здорово, когда (проект – ред.) не только удается, но еще получает общественное признание. Итак, «Лучший театрализованный проект» - «Бурлеск», Московский цирк на Цветном бульваре», - объявил Шарапов.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Актриса МХТ имени Чехова Ирина Пегова за роль Люськи в спектакле «Бег» получила премию за «Лучшую женскую роль второго плана».
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РИАМО
, Александр Манзюк
Приз за «Лучшую мужскую роль второго плана» вручен художественному руководителю и актеру театра «Сатирикон» Константину Райкину, который сыграл Сганареля в спектакле «Дон Жуан».
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РИАМО
, Александр Манзюк
В новой номинации этого года «Лучшая постановка иностранного режиссера в России» лауреатом стал итальянский режиссер Джорджо Сангати, поставивший спектакль «Новая квартира» в театре имени Вахтангова. Награду получил коллектив актеров.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Лучшим режиссером стал Кирилл Серебренников - за спектакль «Барокко» театра «Гоголь-центр». Награду из рук режиссера-мультипликатора Гарри Бардина получил директор театра Алексей Кабешев.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Статуэтку в номинации «Лучший спектакль, малая форма» получил театр «Практика» за спектакль «Человек из Подольска. Сережа очень тупой», режиссер — Марина Брусникина.
В номинации «Лучшая женская роль» победила актриса филармонии имени Шостаковича в Санкт-Петербурге Елизавета Боярская, сыгравшая Марину Цветаеву в спектакле «1926».
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РИАМО
, Александр Манзюк
В номинации «Лучший спектакль, большая форма» лауреатом стал театр на Малой Бронной со спектаклем «Макбет», режиссером которого выступил Антон Яковлев, а главную роль в постановке сыграл актер Даниил Страхов.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Лауреатами самой почетной номинации «Легенда сцены», которые определялись без зрительского голосования редколлегией журнала «Театрал» (их утвердил Общественный совет премии), стали народный артист России Марк Розовский, народная артистка СССР Тамара Синявская и народный артист СССР Василий Лановой.
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РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: народный артист СССР Василий Лановой на XII церемонии вручения премии «Звезда Театрала» в Государственном академическом театре имени Вахтангова
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РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: народная артистка СССР Тамара Синявская на XII церемонии вручения премии «Звезда Театрала» в Государственном академическом театре имени Вахтангова
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: джазовая певица и композитор Мариам Мерабова на XII церемонии вручения премии «Звезда Театрала» в Государственном академическом театре имени Вахтангова
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: певица и композитор Тина Кузнецова на XII церемонии вручения премии «Звезда Театрала» в Государственном академическом театре имени Вахтангова
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: XII церемония вручения премии «Звезда Театрала» в Государственном академическом театре имени Вахтангова
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: XII церемония вручения премии «Звезда Театрала» в Государственном академическом театре имени Вахтангова
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: XII церемония вручения премии «Звезда Театрала» в Государственном академическом театре имени Вахтангова
©
РИАМО
, Александр Манзюк
Актриса Нонна Гришаева с мужем Александром Нестеровым на XII церемонии вручения премии «Звезда Театрала» в Государственном академическом театре имени Вахтангова
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: гости на XII церемонии вручения премии «Звезда Театрала» в Государственном академическом театре имени Вахтангова
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