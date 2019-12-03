РИАМО - 3 дек. С последствиями продолжительного мелкого снегопада в Московской области борются около 10 тысяч человек и более 600 единиц техники, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Во вторник в Москве и Подмосковье идут осадки в виде снега, который прекратится после полудня, температура воздуха может понизиться до минус 6 градусов.

«Сегодня пошел первый снег, у нас задействовано 9,8 тысячи человек в уборке территорий, 614 единиц техники, обработано противогололедным материалом 21% территорий - 8 миллионов квадратных метров», - сказал Хайкин.

По его словам, противогололедного материала в Подмосковье заготовили на 4 месяца.