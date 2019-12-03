РИАМО - 3 дек. В Подмосковье требуется удвоить количество коммунальщиков, которые занимаются уборкой дворов и улиц, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Количество дворников - 13,4 тысячи, необходимо 22,4 тысячи. Количество дворников необходимо увеличить почти в два раза», - сказал Хайкин.

Общий процент готовности уборочной техники к зиме составляет в Подмосковье 98%.

Ранее в Московской области запустили мобильное приложение для операционной системы Android, которое упрощает контроль за уборкой снега и содержанием дворовых территорий.