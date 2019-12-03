РИАМО - 3 дек. Правильную пропорцию белков, жиров и углеводов соблюдают только 22% россиян, 48% жителей страны не думают, что питаются правильно, сообщает газета «Известия».

«Важность контроля белков, жиров, углеводов и витаминов осознает менее четверти (22%) респондентов», - говорится в материале.

Питаться правильно для 43% жителей России, согласно опросу, проведенном ВЦИОМ, значит не есть сладости, фастфуд и не пить газировку. Специалисты считают, что россияне идут в правильном направлении, касаемо здоровой пищи, но во многом все же не правы.

Однако половина россиян считают, что питаются правильно, а половина – что нет. Но, какое на самом деле правильное питание, каждый понимает по-разному. Некоторые считают, что необходимо просто пить 1,5-2 литра воды за день и есть маленькими порциями, другие – отказаться от вредной еды. И только 22% контролируют правильную пропорцию белков, жиров и углеводов, а 7% употребляют БАДы и витамины.

«Только каждый пятый из опрошенных знает о важности контроля макро- и микронутриентов. И совсем немногие в курсе, что рацион можно корректировать при помощи биологически активных добавок к пище», - сказала завкафедрой диетологии и клинической нутрициологии ФНМО Медицинского института РУДН Светлана Орлова.

Правильное питание держится на трех составляющих: пища должна быть безопасной, человек должен получать из пищи столько энергии, сколько он тратит, и конечно соблюдения химического состава рациона, в котором должно содержаться 170 химических соединений.

Все чаще россияне обращают внимание на свежеть и натуральность продукта. 51% считает, что ежедневно употребляют свежие овощи, 48% — молоко и продукты, 34% — фрукты и ягоды. Меньше всего россияне употребляют рыбу, больше всего предпочитают хлеб и выпечку.

Специалисты рекомендуют пить побольше молока - примерно 390 миллилитров в день, и есть больше рыбы.