РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. Сотрудники полиции в Подольске задержали местного жителя, у которого в ходе обыска изъяли около 3 граммов героина, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску во дворе одного из домов на улице Маштакова задержали 37-летнего ранее судимого безработного местного жителя. В ходе личного досмотра у него обнаружили и изъяли полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом внутри.

«Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общей массой 2,72 грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», – говорится в сообщении.

Подозреваемого заключили под стражу. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.