РИАМО - 3 дек. На пятом этаже ЦУМа в Москве планируют разместить пространство для детей, название которому появится позже, под него выделять почти 7 тысяч квадратных метров, пишет газета «Ведомости».

На сегодняшний день данное пространство занимают офисы, где проводят различные мероприятия, выставки и ежегодный новогодний базар.

«На детском этаже откроется торговый зал площадью 4,8 тысячи квадратных метров (более чем вдвое больше существующего отдела), в нем будут корнеры с детскими коллекциями одежды и обуви Dolce & Gabbana, Loro Piana, Gucci, Brunello Cucinelli, Baby Dior, Polo Ralph Lauren и другие», - отмечается в статье.

Кроме этого, там планируют разместить детский развлекательный центр с кафе. Остальные площади займут салон красоты, отдел игрушек, ресторан Buro Tsum и склады. Этаж заработает к концу 2020 года.

В ЦУМе по сравнению с 2018 года продажи детской одежды и обуви выросли на 35% в офлайне и на 120% в онлайне (а средний рост продаж в ЦУМе – плюс 25 и плюс 77%). На детские коллекции приходится 7,5% продаж ЦУМа, в планах компании утроить показатель.

ЦУМом в Москве и ДЛТ в Санкт-Петербурге управляет торговый дом ЦУМ. Владелец московского ЦУМа – группа Mercury в равных долях принадлежит Леониду Фридлянду и Леониду Струнину.