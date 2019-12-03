РИАМО - 3 дек. Главное следственное управление Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела об убийстве сестрами Ангелиной, Крестиной и Марией Хачатурян своего отца, которое произошло в 2018 году, сообщается на сайте СК РФ.

«Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, летом 2018 года сестры Хачатурян по предварительному сговору нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком по телу. От полученных травм он скончался.

Следователи при оценке действий обвиняемых установили мотив преступления. Им стала личная неприязнь девушек к отцу из-за того, что мужчина длительное время причинял дочерям физические и психические страдания. Данные факты также учтены следствием как смягчающие вину обстоятельства.

В ходе комплексных психолого-психиатрических экспертиз было выявлено душевное состояние сестер. Отмечается, что двое из девушек в момент убийства могли осознавать совершаемые действия и руководить ими.

В ходе расследования была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении двух сестер Хачатурян направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

В отношении младшей сестры уголовное дело направили прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

В телефоне убитого отца сестер Хачатурян нашли переписку с прокурорами>>