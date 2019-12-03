РИАМО - 3 дек. В Егорьевске и Дмитровском городском округе до конца текущего года закроют мусорные полигоны, на всех полигонах региона обязательно пройдут работы по рекультивации, сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Недавно закрыли полигон «Воловичи» в Коломенском городском округе, он эксплуатировался почти 30 лет.

«Следующий - Егорьевск, я прошу главу подготовить все мероприятия по закрытию городской свалки. И еще одна известная свалка в Дмитровском (городском округе - ред.) также будет закрыта в этом году», - сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что данная работа в регионе будет продолжена.

«Будем не только закрывать все полигоны но и обязательно их рекультивировать», - отметил Воробьев.

Закрытие мусорного полигона «Егорьевский» планируют на 12 декабря. Свалка работает уже около 50 лет.