РИАМО - 3 дек. Вечером во вторник в столице ожидаются большие пробки на дорогах из-за выпавшего минувшей ночью снега и дорожных работ, поэтому московским водителям рекомендуют пользоваться городским транспортом, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«По прогнозам синоптиков, снег продолжится и вечером - после 15 часов. Также в городе еще не закончены дорожные работы на развязке МКАД и Волоколамского шоссе, на Ленинградском шоссе в районе улицы Беломорская, на 19-м километре внешней стороны МКАД», - говорится в сообщении.

Из-за выпавшего снега и дорожных работ в вечерний час ожидаются серьезные пробки и осложнение транспортной ситуации.

Также местами на дороге может быть скользко. В утренний час пик было много мелких аварий, автомобили двигались медленнее, и пробки достигали семи баллов.

Водителям рекомендуется пользоваться городским транспортом в вечерний час пик. Поездки на автомобилях необходимо отложить на более позднее время.

Также нужно помнить, что тормозной путь на заснеженной дороге увеличивается, необходимо быть более внимательными за рулем и избегать резких маневров.

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