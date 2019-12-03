РИАМО - 3 дек. Для жителей и гостей подмосковного Орехово-Зуева 7 и 8 декабря проведут игру в мини-футбол в валенках и танцы у елки с аниматорами, сообщил Орехово-Зуевскому информагентству представитель комитета по культуре и спорту муниципалитета.

«Приглашаем 7 и 8 декабря принять участие в зимних развлечениях на Октябрьской площади. В программе 7 декабря – игра в мини-футбол в валенках, в которой будут участвовать команды из трех человек, состоящие из сотрудников и воспитанников Дворца спорта «Восток» и жителей города», – говорится в сообщении.

По данным агентства, 8 декабря для детей проведут веселую программу с танцами у главной елки города на Октябрьской площади. Начало праздника – 7 декабря в 14:00, а 8 декабря — в 16:00.

Как провести зиму в Подмосковье>>