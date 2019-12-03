РИАМО - 3 дек. XII церемония вручения премии «Звезда Театрала» состоялась в Государственном академическом театре имени Вахтангова в Москве, в этом году в интернет-голосовании по присуждению премии приняли участие более 100 тысяч человек.

«Звезда Театрала» — это единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Она получила поддержку Фонда президентских грантов. Ведущими церемонии вручения премии «Звезда Театрала» выступили актриса Анна Чиповская и актер Андрей Заводюк. Награждение прошло по 18 основным номинациям, две из которых были учреждены в этом году - «Лучший региональный театр» и «Лучшая постановка иностранного режиссера в России». Кроме того, велась прямая интернет-трансляция премии.

«Спасибо, что вы пришли в этот вечер в замечательный Вахтанговский зал. Спасибо всем, кто сейчас смотрит прямую интернет-трансляцию в разных точках мира. Голосовали за номинантов и лауреатов сегодняшних 103148 человек из 92 стран мира», - сказал президент премии «Звезда Театрала», главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков.

После приветственных слов Яков совместно с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым объявили победителя в номинации «Лучший русский театр за рубежом». Лауреатом стал русский театр в Эстонии Vene Teatr.

Статуэтку премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший социальный проект в театре» получил Московский губернский театр, где показывают спектакли с тифлокомментированием для незрячих.

Лучшим директором, по версии зрителей, стал Андрей Воробьев - «Мастерская Петра Фоменко». В категории «Лучший музыкальный спектакль» победила постановка «Джейн Эйр», спектакль был поставлен режиссером Николаем Андросовым в Оренбургском театре музыкальной комедии.

Главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин объявил лауреата в номинации «Лучшая роль театральной актрисы в кино». Титул достался Светлане Немоляевой за роль Томы в фильме «Ван Гоги». Приз за «Лучшую роль театрального актера в кино» получил Олег Меньшиков за роль Якова Гуро в кинокартине «Гоголь. Страшная месть».

РАМТ со спектаклем «Черная курица», режиссером которого стала Екатерина Половцева, победил в номинации «Лучший спектакль для детей и юношества». Кроме того, «Лучшим региональным театром», по мнению зрителей, стал пермский театр «У моста».

Главный редактор Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) Максим Шарапов на премии «Звезда Театрала» вручил награду в номинации «Лучший театрализованный проект».

«Я хорошо знаю, как непросто запускать новые проекты, - это всегда сложно, часто непредсказуемо, а иногда и рискованно. Но <…> вдвойне здорово, когда (проект – ред.) не только удается, но еще получает общественное признание. Итак, «Лучший театрализованный проект» - «Бурлеск», Московский цирк на Цветном бульваре», - объявил Шарапов.

Актриса МХТ имени Чехова Ирина Петрова за роль Люськи в спектакле «Бег» получила премию за «Лучшую женскую роль второго плана». Приз за «Лучшую мужскую роль второго плана» вручен художественному руководителю и актеру театра «Сатирикон» Константину Райкину, который сыграл Сганареля в спектакле «Дон Жуан».

В новой номинации этого года «Лучшая постановка иностранного режиссера в России» лауреатом стал итальянский режиссер Джорджио Сангати, поставивший спектакль «Новая квартира» в театре имени Вахтангова. Лучшим режиссером стал Кирилл Серебренников - за спектакль «Барокко» театра «Гоголь-центр».

В номинации «Лучшая женская роль» победила актриса филармонии имени Шостаковича в Санкт-Петербурге Елизавета Боярская, сыгравшая Марину Цветаеву в спектакле «1926». Приз за «Лучшую мужскую роль» достался художественному руководителю и актеру театра Олега Табакова Владимиру Машкову за роль Абрама Шварца в спектакле «Матросская тишина».

Также статуэтку премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший спектакль, малая форма» получил театр «Практика» за спектакль «Человек из Подольска. Сережа очень тупой», режиссер — Марина Брусникина. А в номинации «Лучший спектакль, большая форма» лауреатом стал театр на Малой Бронной со спектаклем «Макбет», режиссером которого выступил Антон Яковлев, а главную роль в постановке сыграл актер Данила Козловский.

Лауреатами самой почетной номинации «Легенда сцены», которые определялись без зрительского голосования редколлегией журнала «Театрал» (их утвердил Общественный совет премии), стали народный артист России Марк Розовский, народная артистка СССР Тамара Синявская и народный артист СССР Василий Лановой.