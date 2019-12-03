РИАМО - 3 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министерству транспорта и дорожной инфраструктуры региона решить вопрос с очередями пассажиров на общественный транспорт в Ленинском городском округе, передает корреспондент РИАМО.

Губернатор отметил, что было обращение жителей Ленинского городского округа из-за больших очередей на общественный транспорт, которые они связывали с работами по реконструкции дорог.

«Новые микрорайоны сдаются. И нам очень важно своевременно ставить маршруты и не допускать очередей. Прошу вас (министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика - ред.) выехать на место, разобраться. Главное, объяснить и показать людям, что конкретно, когда мы оперативно проводим в части новых автобусов, новых маршрутов и мероприятий, связанных с разгрузкой центра города», - сказал Воробьев на заседании правительства региона во вторник.

Он подчеркнул, что в городском округе запланированы мероприятия по разгрузке дорог, и очень важно доходчиво объяснить данные вопросы жителям.