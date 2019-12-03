РИАМО – 3 дек. Командир экипажа самолета SSJ100, загоревшегося в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года, Денис Евдокимов обвиняется в гибели пассажиров, сообщает «Интерфакс».

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся при аварийной посадке 5 мая 2019 года. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. По факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело.

«Следствие по делу завершено, адвокаты вскоре начнут знакомиться с его материалами», — сообщил агентству информированный источник.

По его словам, в гибели более чем 40 человек обвиняется Евдокимов.

Евдокимову инкриминируется нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц.

Следствие считает, что Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт выполнил грубую посадку. Дальнейшие действия командира, которые он выполнил с нарушением правил, привели к разрушению и возгоранию самолета, из-за чего погиб 41 человек. Еще 10 человек получили повреждения различной степени тяжести.

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