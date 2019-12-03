РИАМО - 3 дек. Дорожные службы Подмосковья убрали от снега и обработали более 10,9 тысячи километров дорог минувшей ночью, в чем было задействовано более 300 единиц спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Минувшей ночью в очистке и обработке региональных дорог противогололедными материалами было задействовано более 330 единиц спецтехники. Было обработано свыше 10,9 тысячи километров региональной дорожной сети», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Сейчас в Подмосковье температура воздуха достигает минус четырех градусов, также в некоторых округах идет снег. Дорожные работы продолжают 175 комбинированных спецмашин.

Министерство транспорта Московской области рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.

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