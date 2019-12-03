РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. Сотрудники управляющей компании МУП «СЕЗ» Подольска приступили к установке пандуса в квартиру инвалида-колясочника, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Специалисты управляющей организации МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск производят работы по выполнению условий договора для установки пандуса инвалиду-колясочнику из квартиры, расположенной в многоквартирном доме», – говорится в сообщении.

Для установки пандуса разработан проект по устройству отдельной входной группы в квартиру инвалида-колясочника, проживающего на первом этаже. В настоящее время уже проводятся работы по его возведению.