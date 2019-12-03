РИАМО - 3 дек. В Подмосковье расширят Путилковское шоссе, а до конца 2019 года планируют завершить работы по расширению Зенинского шоссе, сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы начинаем две большие работы, это расширение Путилковского шоссе и обход Лобни, реконструкция Лобненского шоссе. Вы знаете, что Лобня долгое время находилась в сложной ситуации», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что регион уделяет большое внимание развитию дорожной инфраструктуры.

«Сейчас у нас на завершающей стадии находится Зенинское шоссе в Люберцах. Там большие микрорайоны <…> Москвы и Подмосковья. Задача - сдать в этом году», - отметил Воробьев.

Губернатор обратил внимание, что к завершению движутся работы на большой развязке – Ильинского шоссе и Волоколамского. Работы планируют завершить также в этом году.