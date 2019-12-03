РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. В подмосковных Котельниках 6 декабря состоится бесплатное музыкальное представление, оно пройдет в рамках проекта «Активное долголетие», сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

«Шестого декабря в ДК «Силикат» Котельников в рамках программы «Активное долголетие» пройдет лирическое музыкальное представление от «Театра Лю» «Что думают мужчины о любви?!». Начало в 19:00», – сказал Агаджанян.

Он добавил, что представление организовано культурным комплексом «Котельники» и региональной общественной организацией «РосМолСпорт Московской области» под патронажем главы Котельников Андрея Булгакова и совета депутатов муниципалитета.

«Организаторы приглашают всех желающих посетить программу, составленную из песен отечественных и зарубежных композиторов. Этот восхитительный коктейль в исполнении из трех баритонов – то, что заставит удивиться любого гурмана», - отметил Агаджанян.

Он подчеркнул, что зрителей ждет живое исполнение.

С 10 июня 2019 года в Подмосковье реализуется программа «Активное долголетие», которая направлена на поддержку здорового образа жизни пожилых людей. Пенсионеры Московской области смогут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, включенные в данную программу, а также бесплатно ездить на экскурсии. Присоединиться к программе могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет.