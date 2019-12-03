РИАМО - 3 дек. Небольшой снегопад в Подмосковье и Москве образовал небольшой снежный покров, в области он составляет до 3 сантиметров, в столице – 1 сантиметр, сообщается на сайте «Метеовести».

Благодаря обширному циклону вечером 2 декабря снег начал неторопливо засыпать центральные области Европейской России.

«Его усилиями в Москве сформировался первый зимний снежный покров. Пока он невелик и на метеостанции ВНДХ составляет всего 1 сантиметр. По области высота снежного покрова местами достигает 3 сантиметра», - говорится в сообщении.

Минувшей осенью жители регионе уже могли наблюдать снежный покров, с 30 октября по 2 ноября его высота составляла 0,5-1 сантиметр.

Снег в столице ожидается в течение дня во вторник, а ночью осадки будут небольшими. А 4 декабря высота снежного покрова подрастет на 1-2 сантиметра.

Но 5 декабря в регион примерно на неделю придет первая зимняя оттепель, большая часть выпавшего снега растает.

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