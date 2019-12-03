РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. Управляющая компания МУП «ДЕЗ» завершила строительство новой мусоросборочной площадки на Почтовой улице в Подольске, сообщается в группе «МУП ДЕЗ-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники управляющей компании МУП «ДЕЗ» завершили строительство новой мусоросборочной площадки в микрорайоне Силикатная-2 по улице Почтовая, возле дома №25», – говорится в сообщении.

Также на завершающем этапе строительства находится площадка для сбора коммунальных отходов возле дома №4 по улице Силикатной.