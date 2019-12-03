РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. Московское областное УФАС России возбудило дело по факту картельного сговора на аукционах, проводимых администрацией городского округа Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС.

Московское областное УФАС России выявило признаки антиконкурентного соглашения, заключенного между ООО «СК «Энергострой», ООО «Ста-тус» и ООО «СК» Триумф» с целью поддержания цены в электронных на право заключить контракт на выполнение работ по ремонту, содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения в Люберцах. В ходе проведения электронного аукциона указанные участники отказались от конкурентной борьбы, вследствие чего снижение начальной максимальной цены контракта составило лишь 1%.

«По данному факту управлением возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «СК «Энергострой», ООО «Ста-тус» и ООО «СК»Триумф» по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции», – говорится в сообщении.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции», признается картелем и запрещается соглашение между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.