РИАМО - 3 дек. В столичном перинатальном центре городской клинической больницы имени Е.О. Мухина на свет появились четверняшки, сообщает РИА Новости.

«Согласно мировой медицинской статистике, случай редкий - один на миллион беременностей. Но тем не менее с июля это уже третья четверня, рожденная в России», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день новорожденные - два мальчика и две девочки - находятся под наблюдением неонатологов в больнице.

В Московском областном перинатальном центре Балашихи впервые на свет появились четверняшки, для 32-летней роженицы эта беременность стала первой.