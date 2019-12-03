РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 дек. Новогоднее представление для детей пройдет 21 декабря в библиотеке №1 городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки городского округа Мытищи.

«Агентство праздников при библиотеке №1 подготовило для детей новогоднюю программу – «Агенты Деда Мороза». Интерактивное представление с элементами квеста для детей 3-6 и 7-12 лет с Дедом Морозом и Снегурочкой состоится

21 декабря в 16:00», – говорится в сообщении.

В программу мероприятия входит новогоднее интерактивное представление, серебряное шоу, фотосессия в Новогодних декорациях. Билет рассчитан на 1 ребенка, который может взять с собой 1 взрослого.

Заказать билеты и уточнить их стоимость можно по телефону: 8(916)831-06-15. Представление пройдет на базе библиотеки №1 по адресу: Мытищи, микрорайон Перловка, 1-я Крестьянская, 4. Справки можно получить по телефону: 8(495)581-10-88.