РИАМО – 3 дек. По мнению ФБР, разработанные в России мобильные приложения несут потенциальную контрразведывательную угрозу, сообщает РИА Новости.

Ранее лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо в ФБР и FTC о том, что разработанное в России приложении FaceApp может угрожать безопасности США. Сенатор считает, что фото из приложения могут использоваться без согласия пользователя.

«В ответном письме сенатору ФБР выражает обеспокоенность, которая частично связана с «правовыми механизмами, которые позволяют правительству России получать доступ к данным в пределах страны». В частности, бюро утверждает, что российские власти якобы «могут получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях», не требуя доступа от провайдеров», — говорится в сообщении.

Ранее разработчик приложения FaceApp компания Wireless Lab утверждала, что не передает данные третьим лицам. Приложение выполняет большую часть обработки фотографий в «облаке», загружает только выбранный пользователем снимок и удаляет его спустя 48 часов.