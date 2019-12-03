РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. Собственнику сельхозземли в подмосковном Подольске грозит штраф за невыполнение предписания Россельхознадзора по восстановлению нарушенных земель, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям была проведена проверка исполнения требований ранее выданного предписания об устранении нарушений земельного законодательства РФ на земельном участке сельскохозяйственного назначения, площадью 0,76 гектаров в Подольске, принадлежащем ООО «ЗОО Ферма».

«В результате проверки Управлением было выявлено, что предписание Россельхознадзора в установленный срок не выполнено. Обществом не проведен комплекс агротехнических мероприятий по восстановлению нарушенных земель, не разработана и не представлена информация, предусмотренная законом РФ. Управлением в отношении ООО «ЗОО Ферма» был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы административного дела переданы в мировой суд для принятия решения», – говорится в сообщении.