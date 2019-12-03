РИАМО - 3 дек. В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево во вторник утром отменили и задержали свыше 20 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове отменили пять рейсов. В Домодедове пять рейсов задержаны, 11 отменены. В Шереметьеве задерживаются четыре рейса.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там задерживается один рейс, еще два отменены.

Во вторник утром в Московском регионе идет небольшой продолжительный снег. По прогнозам синоптиков, снег прекратится после полудня.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.