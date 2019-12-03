РИАМО - 3 дек. Всю зиму столичные парки будут радовать горожан своими тематическими выставками, они будут работать этой зимой в 11 зонах отдыха, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Насладиться живописными пейзажами озера Байкал, увидеть горные вершины Эльбруса и познакомиться с достопримечательностями российских городов теперь можно в столичных парках. Тематические выставки будут работать этой зимой в 11 зонах отдыха, подведомственных департаменту культуры города Москвы», - говорится в сообщении.

К 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева два столичных парка подготовили бесплатные тематические выставки.

Так, в парке искусств «Музеон» можно будет посмотреть фотоработы финалиста фестиваля «Первозданная Россия» и конкурса National Geographic Станислава Захарова. В этом году фотограф побывал в Антарктиде, результатом этой экспедиции стала серия уникальных снимков суровых пейзажей южного полюса Земли.

Продолжит антарктическую тему выставка работ зарубежных фотографов Джона Веллера и Пола Никлена. Экспозиция «Открываем Антарктиду вместе» расположится на центральной аллее усадьбы Воронцово. Оба фотографа неоднократно путешествовали по Антарктиде.

Помимо всего прочего, тематические выставки на различные темы пройдут в парке «Зарядье», парке «Фили», парке «Садовники», парке «Кузьминки», Таганском парке , в парке «Ангарские пруды», в Гончаровском парке, Лианозовском парке и саду «Эрмитаж».