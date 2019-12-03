РИАМО - 3 дек. В столице с раннего утра вторника идет небольшой снег, он припорошил землю в городе, передает корреспондент РИАМО.

Мелкий снег идет уже в течение нескольких часов. Газоны и дорожки в скверах побелели, снег также лег на обочинах дорог.

В столичных дворах начали работать дворники и коммунальная техника, которые убирают выпавший снег. У станций метро и МЦД дворники также чистят дорожки.

По прогнозам синоптиков, снег прекратится после полудня во вторник, а из-за оттепели, которая придет в город 5 декабря, он полностью растает.

Ранее жителей Московского регионе предупредили, что 4 декабря ожидаются метель и усиление порывистого ветра.

Дождливый декабрь и почти аномальное тепло: какое начало зимы ожидает Московский регион>>