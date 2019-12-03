РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 дек. Общероссийский день приема граждан пройдет в администрации городского округа Мытищи 12 декабря, сообщается в Instagram-аккаунте администрации.

«12 декабря в День Конституции Российской Федерации в администрации городского округа Мытищи с 12:00 до 20:00 будет проводиться общероссийский день приема граждан. Прием граждан состоится в центральном здании администрации по адресу: Мытищи, Новомытищинский проспект, 36/7», – говорится в сообщении.

Прием будет проводиться в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 8(495)586-95-77; 8(495)581-50-35.

В соответствии с поручением президента РФ, ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема граждан. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность.