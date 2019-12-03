РИАМО - 3 дек. Автолюбителям посоветовали не выезжать на столичные улицы из-за снега и гололеда, а лучше пересесть на метро, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.
Автомобиль в такую погоду рекомендовали поменять на метро, так как это быстрее и безопаснее.
В столице на данный момент дороги загружены на семь баллов, днем ожидается небольшое снижение.
Во вторник в Москве и Подмосковье идут осадки в виде снега, который прекратится после полудня, температура воздуха может понизиться до минус 6 градусов.
Дождливый декабрь и почти аномальное тепло: какое начало зимы ожидает Московский регион>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии