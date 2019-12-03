РИАМО - 3 дек. Автолюбителям посоветовали не выезжать на столичные улицы из-за снега и гололеда, а лучше пересесть на метро, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«В Москве сегодня и снегопад, и гололед. Все «радости» зимней жизни, от которых автомобилисты и пешеходы успели отвыкнуть. С утра много мелких ДТП, а вечером движение будет осложнено», - говорится в сообщении.

Автомобиль в такую погоду рекомендовали поменять на метро, так как это быстрее и безопаснее.

В столице на данный момент дороги загружены на семь баллов, днем ожидается небольшое снижение.

Во вторник в Москве и Подмосковье идут осадки в виде снега, который прекратится после полудня, температура воздуха может понизиться до минус 6 градусов.

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