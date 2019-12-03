РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 дек. Общественники в Королеве проверили ход ремонта поликлиники филиала «Костинский», сообщила «РИАМО в Королеве» председатель общественной палаты Ольга Корнеева.

Оперативная рабочая группа по контролю доступности и качества медицины общественной палаты совместно с представителями администрации и городской больницы в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» посетили объект капитального ремонта поликлиники для взрослых – филиал «Костинский» на улице Дзержинского, дом №11.

«В ходе осмотра установлено: на объекте заменены старые оконные блоки на новые современные стеклопакеты, выполнена частичная перепланировка помещений, заменена система отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения и вентиляции. На сегодняшний день в ремонтируемой части здания завершаются строительно-монтажные работы, и строители приступают к этапу ремонтно-отделочных работ», – сказала Корнеева.

Работы ведутся с минимальным необходимым количеством технических средств и механизмов, чтобы во второй половине поликлиники, где продолжают оказывать медицинскую помощь, было как можно меньше пыли и шума.

«Работы ведутся в плановом порядке, замечаний нет. После капремонта здание будет оснащено медицинским оборудованием в соответствии с правилами «Нового стандарта поликлиник», – добавила Корнеева.

В поликлинике будет маммограф, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики. Ремонт в поликлинике обеспечит всем пациентам равные возможности, в том числе и маломобильным группам населения.

Общественная палата будет держать вопрос капитального ремонта поликлиники филиал «Костинский» на контроле.