РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. Во вторник утром подрядчики приступили к очистке дорог от выпавшего снега в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска во вторник, 3 декабря, подрядные организации приступили к работам по очистке территории от выпавшего снега», – говорится в сообщении.

Также рабочие посыпают дороги и тротуары микрорайона пескосоляной смесью.