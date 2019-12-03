РИАМО - 3 дек. Утром во вторник на улицах и магистралях Москвы зафиксировали большие заторы, пробки оцениваются в семь баллов из десяти, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

На МКАД отмечено много аварий, перегружены транспортом север, северо-запад, юг, юго-восток и восток трассы. Пробки образовались на северном и восточном участках Третьего транспортного кольца. Также много машин едут по Садовому кольцу, у него свободны только участки в районе Курского вокзала и станций метро «Смоленская и «Парк Культуры».

В центре столицы традиционно с небольшой скоростью едут набережные Москвы-реки и Яузы, улицы Тверская, Новый Арбат, проспект Академика Сахарова, Лубянский проезд.

До шести баллов заторы снизятся к 11:00, пять баллов ожидается на улицах города только к двум часам дня, затем загруженность дорог столицы снова начнет расти.