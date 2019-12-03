РИАМО - 3 дек. Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ – иностранных агентов, новые нормы направлены на тех, кто фактически действует как СМИ, но не зарегистрирован в качестве средства массовой информации, сообщает РИА Новости.

«Согласно новому закону, если физическое лицо распространяет сообщения для неограниченного круга лиц и получает финансирование из-за рубежа, его могут признать иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента», — говорится в сообщении.

Вести реестр СМИ-иноагентов будет Минюст России. Зарубежные СМИ–иноагенты также должны будут учредить российское юридическое лицо.

Согласно закону, иностранными агентами могут быть признаны граждане и юридические лица, которые распространяют или участвуют в создании информации для СМИ-иноагентов и финансируются лицами из-за рубежа или связанными с ними лицами.

СМИ-иноагенты должны будут указывать свой статус в выходных данных. Их продукция должна быть промаркирована. В случае нарушения сайт издания может быть заблокирован.