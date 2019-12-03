РИАМО - 3 дек. В столице состоялась торжественная церемония награждения премии «Человек года» в рамках проекта «Московское долголетие», победителей выбирали в 11 номинациях, среди которых «Рекордсмен года», «Премьера года» и «За верность проекту», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ведущими премии стали Яна Чурикова и Дмитрий Губерниев. Между объявлениями победителей в каждой из номинаций проходили выступления участников проекта с артистами российской эстрады.

«Проект дает миллионы новых возможностей людям старшего возраста и собирает вокруг единомышленников, друзей и партнеров, которые вместе меняют Москву: делают ее age-friendly и свободной от возрастных стереотипов», — сказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Претендентов на победу отбирали из 11 округов столицы. В оргкомитет конкурса поступило около 300 заявок, из которых было выбрано по пять финалистов для каждой из 11 номинаций.

В частности, в номинации «За верность проекту» одержала победу Галина Полякова из ВАО. «Поставщиком года» стал Дворец творчества детей и молодежи А.П. Гайдара. «Рекордсменом года» оказалась Мария Чистопольская из СВАО, потому что закончила несколько курсов английского языка, посещает бальные танцы и зумбу и записалась на курс «Испанский язык для начинающих».

Победителем в номинации «Премьера года» выбрали бывшего летчика Евгения Мартенюка. Награду в номинации «Достижение года» получил Сергей Перов из ЮВАО. Одну из главных номинаций премии — «Прорыв года» — завоевала Зарема Боранукова из СЗАО.

Победителей премии определяли москвичи в ходе открытого онлайн-голосования на сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы, которое проходило с 25 по 29 ноября.